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Новые люди провели масленицу в Кошелеве

Опубликовано: 15.03.2021 09:52 1 535
Новые люди провели масленицу в Кошелеве

Масленица в Кошелеве получилась особенно яркой и атмосферной. Здесь, на центральной площади микрорайона для калужан праздник устроили депутаты от партии «Новые люди» - Роман Выборнов, Дмитрий Зубов и Дмитрий Артамонов.

13 марта на главной площади в Кошелеве собралось более 600 человек - причем это не только жители микрорайона или города, сюда на праздник приезжали даже из районов области.

По душевной русской традиции гостей праздника встречали весёлые скоморохи. Для детей и взрослых они приготовили масленичные игры и забавы - перетягивание каната, метание валенков, бег в мешках, соревнования на метлах, дуэльные бои, командную скакалку и многое другое.

Несмотря на то, что день выдался не по-весеннему морозным, атмосфера праздника была по-семейному теплой и душевной. Калужан угощали сладостями – сахарной ватой, карамельными яблоками на палочках и попкорном. Совершенно бесплатно.

- Я пришла на праздник со своим внучком, мы живем рядом. Уже не первый раз на праздниках, которые проводят депутаты «Новых людей», были и на предыдущих. Очень нравится и мне, и внуку, - говорит Надежда, жительница микрорайона Кошелев.

И в этот раз не обошлось без песен и загадок, хоровода и русской народной забавы – ленточного колеса. Для маленьких непосед ведущие праздника - скоморохи затевали подвижные игры - салки-жмурки, косы-заплетайки, казаки-наездники.

Все желающие могли прокатиться на миникартингах, посоревноваться в меткости в дартс из надувных шаров. Работала сувенирная лавка и мини-фотостудия, где можно было сделать фото на память с огромными расписным чайником или пряником. На мастер-классе своими руками можно было сделать один из символов праздника – солнышко.

- Мы очень рады, что именно в Кошелеве у нас зародилась такая традиция добрососедства. Когда на наши мероприятия приходят и мамы с детьми, и бабушки с внуками, и целые семьи. Ну, и конечно же, дети – они, как никто другой ждут эти праздники. Мы, как одна большая семья, где все рады встрече друг с другом. Это уже наш третий праздник для жителей микрорайона, и каждый раз на них приходят все больше и больше жителей, - говорит Дмитрий Зубов, депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди».

Какая же Масленица без праздничной лотереи?! Разыграли сковороду для блинов, весы, утюг и умный чайник. Среди счастливых победителей – и дети, и взрослые.

Завершился праздник, как и положено на Масленицу, сожжением чучела - символа зимы.

 - Масленица - праздник для детей и взрослых. Мы проводили зиму, поделились теплом, разыграли кучу призов. Ведь и сам праздник означает то, что зима отступила, жизнь повернулась к весне, солнышку, новой жизни. Весна начинается и в душах людей – мы гоним из сердца обиды, становимся добрее друг к другу. Спасибо всем, что пришли на наш праздник, поддерживаете нас, наш район, нашу партию, - говорит депутат Городской думы города Калуги Роман Выборнов.

Опубликовано: 15.03.2021 09:52 1 535
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