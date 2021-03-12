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С калужанами проведут разъяснительные беседы по вакцинации от коронавируса

Опубликовано: 12.03.2021 14:54 0 288
С калужанами проведут разъяснительные беседы по вакцинации от коронавируса

12 марта состоялось заседание Координационного совета при Городской Думе по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В заседании приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев, заместитель Городского Головы Ирина Агеева, депутаты Городской Думы, руководители медицинских учреждений и представители общественных организаций.

Алан Цкаев проинформировал собравшихся об эпидемиологической ситуации в Калужской области.

По состоянию на 10 марта 2021 года в Калужской области выявлено 30869 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12140 в Калуге.

На 1 января в области было развёрнуто 2400 инфекционных коек, из них в Калуге – 1499.

В настоящее время развёрнуто 974 койки, в Калуге – 753.

Все инфекционные стационары обеспечены 30-дневным запасом лекарств.

Бесплатные лекарства на сумму 18,7 млн. рублей предоставлены 10146 амбулаторным пациентам.

В область поступило 45912 доз вакцины «Спутник-V», всего в регионе действует 41 пункт вакцинации, из них 11 – в Калуге.

16529 калужан привиты первым компонентом вакцины.   

Министр здравоохранения призвал депутатский корпус оказать помощь в проведении разъяснительной работы с жителями по вопросам вакцинации.

«Ситуация постепенно стабилизируется, но расслабляться рано, – отметил Юрий Моисеев. – Необходимо соблюдать все рекомендованные специалистами меры предосторожности. Что касается разъяснительной работы по вопросам вакцинации, то депутаты Городской Думы уже активно работают в этом направлении, проводят встречи с ТОСами, трудовыми коллективами и избирателями. Мы продолжим эту работу и в дальнейшем с использованием информационных материалов министерства здравоохранения Калужской области».

Опубликовано: 12.03.2021 14:54 0 288
Тэги: городская дума
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