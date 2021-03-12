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С калужанами проведут разъяснительные беседы по вакцинации от коронавируса
12 марта состоялось заседание Координационного совета при Городской Думе по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В заседании приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев, заместитель Городского Головы Ирина Агеева, депутаты Городской Думы, руководители медицинских учреждений и представители общественных организаций.
Алан Цкаев проинформировал собравшихся об эпидемиологической ситуации в Калужской области.
По состоянию на 10 марта 2021 года в Калужской области выявлено 30869 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12140 в Калуге.
На 1 января в области было развёрнуто 2400 инфекционных коек, из них в Калуге – 1499.
В настоящее время развёрнуто 974 койки, в Калуге – 753.
Все инфекционные стационары обеспечены 30-дневным запасом лекарств.
Бесплатные лекарства на сумму 18,7 млн. рублей предоставлены 10146 амбулаторным пациентам.
В область поступило 45912 доз вакцины «Спутник-V», всего в регионе действует 41 пункт вакцинации, из них 11 – в Калуге.
16529 калужан привиты первым компонентом вакцины.
Министр здравоохранения призвал депутатский корпус оказать помощь в проведении разъяснительной работы с жителями по вопросам вакцинации.
«Ситуация постепенно стабилизируется, но расслабляться рано, – отметил Юрий Моисеев. – Необходимо соблюдать все рекомендованные специалистами меры предосторожности. Что касается разъяснительной работы по вопросам вакцинации, то депутаты Городской Думы уже активно работают в этом направлении, проводят встречи с ТОСами, трудовыми коллективами и избирателями. Мы продолжим эту работу и в дальнейшем с использованием информационных материалов министерства здравоохранения Калужской области».