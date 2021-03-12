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12 марта состоялось заседание Городской Думы

Опубликовано: 12.03.2021 14:46 0 180
12 марта состоялось заседание Городской Думы

12 марта состоялось заседание Городской Думы.

Депутаты утвердили Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования «Город Калуга».

МУП «Калугатеплосеть» была согласована  сделка по реструктуризации кредитной линии.

Депутаты обсудили проблемные вопросы работы общественного транспорта.

«Поступает множество обращений от жителей с жалобами на работу общественного транспорта на направлениях микрорайон Анненки и деревня Мстихино, – сообщила депутат Марина Ставиская. – На остановках возникают огромные очереди, автобуса порой приходится ждать по два часа, постоянно нарушается расписание».

По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Игоря Бугаенко, сбои в движении общественного транспорта происходят примерно раз в неделю, вызваны они поломками автобусов или сложной ситуацией на дорожной сети: заторами и ДТП.

Зачастую «Управление калужского троллейбуса» не имеет возможности оперативно заменить вышедший из строя автобус, а частные перевозчики не хотят работать на коммерчески невыгодных маршрутах.

За несоблюдение расписания к перевозчикам применяются штрафные санкции, проводится претензионная работа.

Как сообщил депутатам Городской Голова Дмитрий Денисов, к концу марта планируется выпустить на маршруты семнадцать автобусов, переданных правительством Москвы, что позволит улучшить ситуацию. В настоящее время автобусы проходят доработку и техосмотр.

Депутат Эльвира Капитонова в свою очередь обратила внимание на проблемы в работе общественного транспорта на маршрутах к Европейскому кварталу и Рождествено. Там также постоянно нарушается расписание, чтобы добраться до работы жителям приходится вызывать такси.

Депутат Яков Казацкий предложил перевести работающих на правобережных маршрутах перевозчиков на патентную систему налогообложения, что позволит пополнить городской бюджет.

Предложения и замечания депутатов взяты на контроль управлением городского хозяйства.

Депутат Алексей Колесников поинтересовался объёмом средств, необходимых для реализации на всей территории Калуги транспортной реформы по опыту маршрутов северного направления.

По словам Дмитрия Денисова на эти цели потребуется порядка миллиарда рублей, такими ресурсами город не располагает.

Опубликовано: 12.03.2021 14:46 0 180
Тэги: городская дума
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