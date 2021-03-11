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11 марта состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий

Опубликовано: 11.03.2021 11:21 0 671
11 марта состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий

11 марта состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий.

В заседании приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы, председатель Совета старейшин Николай Алмазов, председатель Калужского областного совета профсоюзов  Александр Гречанинов и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич.

Члены комиссии одобрили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди». Занести на доску почёта планируется двадцать калужан – представителей образования, культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, бизнеса и транспорта.

Также были одобрены кандидатуры для занесения в Книгу Почёта, присвоения звания «Заслуженный работник города Калуги» и «Почётный гражданин города Калуги».

«Все представленные кандидатуры – достойные и заслуженные люди, много лет трудившиеся на благо нашего города и внёсшие значительный вклад в развитие Калуги», – подчеркнул Юрий Моисеев.

Окончательно кандидатуры будут утверждены на заседании Городской Думы.

Опубликовано: 11.03.2021 11:21 0 671
Тэги: городская дума
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