В Калуге состоялась презентация книги Владимира Морозова «Воспоминания старого калужанина»

10 марта, в День архивов, в Государственном архиве документов новейшей истории Калужской области состоялась презентация книги Владимира Морозова «Воспоминания старого калужанина».

Презентацию посетили первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов и начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина.

Владимир Николаевич Морозов – спортсмен, тренер по велоспорту, мастер-фотограф, садовод-сортоиспытатель, член Союза журналистов России, почетный работник агропромышленного комплекса России, почетный член Всероссийского общества охраны природы.

В книге представлены воспоминания Владимира Морозова: от первых впечатлений детства, пришедшегося на 30-е годы ХХ века, до наших дней, уникальные свидетельства о событиях оккупации Калуги, развитии и повседневной жизни нашего города. Рассказывается о тренерской работе, развитии велоспорта, появлении в Калуге цветной фотографии, создании национального парка «Угра».

«Владимир Николаевич – очень разносторонний человек, он добился выдающихся успехов в спорте, искусстве фотографии, садоводстве, принимал активное участие в создании национального парка «Угра», – отметил Александр Иванов. – В его книге представлены уникальные фотографии, воспоминания и свидетельства очевидца знаковых событий в жизни нашего города. «Воспоминания старого калужанина» будут интересны всем, кто увлекается краеведением и любит историю Калуги. От всей души благодарю Владимира Николаевича и желаю крепкого здоровья и новых творческих успехов!».

Также Александр Иванов поздравил с праздником и поблагодарил за плодотворный труд всех работников архивной службы.