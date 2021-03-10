Начался обратный отсчет времени до 60-летия первого полета человека в космос

9 марта часы у калужского музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского начали обратный отсчет до 12 апреля 2021 года – 60-летия первого полета человека в космос.

Дата выбрана не случайно: ровно 87 лет назад родился первый космонавт в истории человечества Юрий Гагарин.

12 апреля 1961 года во время старта космического корабля «Восток» он произнес свою легендарную фразу «Поехали!» и, отправившись в космос, открыл новую эру для человечества.

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, руководители подразделений Городской Управы, ветераны космических войск и сотрудники музея космонавтики.

«60-летие первого полёта человека в космос – знаковое событие для всех калужан. В Калуге расположен лучший музей, посвящённый истории космонавтики, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Здание музея стало такой же визитной карточкой нашего города как Гостиные ряды и Каменный мост. Уверен, что после открытия второй очереди музея, он станет ещё более популярным как в нашей стране, так и за её пределами».

Участники церемонии возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.