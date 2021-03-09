Калужанка претендует на звание самого обаятельного и успешного политика Крыма и Севастополя

На полуострове стартовал конкурс «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021». В номинации «Политики и управленцы» пока лидирует министр спорта Ольга Торубарова. Уроженка Обнинска занимала аналогичный пост в Калужской области. А также в течение шести лет руководила аппаратом уполномоченного по правам ребенка в нашем регионе.

С марта 2019 года Торубарова возглавляет министерство спорта Республики Крым. А ее муж – Олег Торубаров – в течение 10 месяцев руководил УМВД на полуострове. Аналогичную должность он занимал в Калужской области с 2007 по 2013 год.

Проголосовать за землячку можно на сайте «Комсомольской правды - Крым».