МЧС рассказало о толщине льда на водоемах Калужской области

В пятницу, 5 марта, ГУ МЧС по Калужской области обновило данные о толщине льда на водоемах региона.

В Калуге Ока промерзла на 32-34 сантиметра, при этом там наблюдаются промоины. В Тарусском районе на Оке – 11-34 сантиметра.

Толщина льда на Яченском водохранилище – 46-48 сантиметров.

В Обнинске на Протве промоины и лед в 37-41 сантиметр.

Также промоины наблюдаются на Угре. Там толщина льда составляет 31-33 сантиметра.