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МЧС рассказало о толщине льда на водоемах Калужской области
В пятницу, 5 марта, ГУ МЧС по Калужской области обновило данные о толщине льда на водоемах региона.
В Калуге Ока промерзла на 32-34 сантиметра, при этом там наблюдаются промоины. В Тарусском районе на Оке – 11-34 сантиметра.
Толщина льда на Яченском водохранилище – 46-48 сантиметров.
В Обнинске на Протве промоины и лед в 37-41 сантиметр.
Также промоины наблюдаются на Угре. Там толщина льда составляет 31-33 сантиметра.
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