«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей» в Калужской области области

Партия «Новые люди» продлила до 12 марта сбор заявок на конкурс «Марафон идей» в Калужской области, сообщает пресс-служба партии.

Принять участие в проекте и предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны, может любой желающий.

«Жители нашей страны предлагают очень много интересных инициатив. Мы получаем сотни заявок. Все предложения рассмотрим и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Идеи жителей Калужской области заинтересовали руководство партии. Поэтому 24 марта Калугу планирует посетить руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков и лично пообщаться с авторами проектов.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Иван Моручков рассказал, что большинство инициатив, поданных жителями области на конкурс «Марафон идей», касаются образования, туризма, благоустройства территорий, созданию комфортной среды для жителей с ограниченными возможностями. Также на конкурс представлено много интеррактивных проектов и смарт-решений.

Принять участие в конкурсе можно до 12 марта, заполнив заявку на сайте https://marafon.newpeople.ru/ . Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.