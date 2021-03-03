На приёме у главы городского самоуправления

Руководитель регионального отделения Всероссийского общества глухих Юлия Морозова обратилась с рядом вопросов и предложений, связанных с обеспечением доступной среды для людей с нарушениями слуха.

Инициатором встречи стала член молодёжной Палаты при Городской Думе Татьяна Корнеева – автор проекта по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В обсуждении приняли участие первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин, начальник управления культуры Яна Васина, специалисты Городской Управы.

Юлия Морозова озвучила просьбу членов общества глухих – обеспечить сурдопереводом общегородские мероприятия и программы региональных телеканалов.

Всего в Калуге проживает более шестисот человек с нарушениями слуха, многие из них посещали торжества, проводившиеся в рамках проекта «Калуга – Новогодняя столица».

Владимир Васин предложил обществу глухих заранее информировать городские власти об участии лиц с ограниченными возможностями в мероприятиях, тогда возможно будет обеспечить для них необходимые условия.

Юрий Моисеев в свою очередь предложил обратиться в министерство внутренней политики и массовых коммуникаций для обеспечения сурдоперевода программ региональных телеканалов.

В ходе приема был затронут вопрос работы общественного транспорта: в новых автобусах ненадлежащим образом функционирует бегущая строка с информацией об остановках, что доставляет неудобства людям с нарушениям слуха.

По словам специалистов управления городского хозяйства, проблема будет решена в ближайшее время.

Также обсуждались вопросы предоставления льготного проезда и внеочередного приёма в государственных и муниципальных учреждениях людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих.

«Сегодня был обозначен ряд серьёзных вопросов. Необходимо проанализировать потребности людей с нарушениями слуха, проработать возможные пути решения, главное, что выстроен конструктивный диалог. Уверен, совместными усилиями мы сможем добиться необходимых результатов», – подчеркнул Юрий Моисеев.