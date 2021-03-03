Александр Иванов: «Мы будем держать руку на пульсе»

Первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов провел совместное заседание ТОС «Театральная площадь» и «Площадь Победы», в котором принял участие депутат Сергей Стефанов.

В планах на 2021 год:

произвести ямочный ремонт в 11 дворах;

обсудить с жителями домов № 92б по ул.Кирова, № 85, 89, 93 по ул.Дзержинского проект будущего общественного пространства;

продолжить контроль за ходом капитального ремонта в 13-ти многоквартирных домах избирательного округа №3;

ввести в практику обмен опытом с другими территориальными общинами, в частности ознакомиться с работой ТОС «Содружество» по организации ремонта подъездов.

Собравшиеся также обсудили профилактику коронавирусной инфекции, активистка ТОС Светлана Карпова одна из первых вакцинировалась и призвала всех последовать ее примеру.

«Мы будем держать руку на пульсе и контролировать ход ремонта домов. Также оставили средства в резерве и в конце весны добавим в список ямочного ремонта еще несколько дворовых территорий, - рассказал Александр Иванов. - Надеюсь, весной будут постепенно сниматься ограничительные меры. Нам необходимо принять активное участие в субботниках и мероприятиях, посвящённых Дню Победы и юбилею Калуги».

Александр Иванов поздравил женщин с наступающим Международным женским днём и вручил подарки. Закончилось мероприятие праздничным концертом.