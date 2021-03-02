В первый экологический рейтинг «Форбс» попала крупная ядерная компания

Издание Forbes на днях опубликовало рейтинг 30 самых экологичных компаний России. Среди прочих в списке на пятом месте оказался и «Росатом».

В Калужской области эта корпорация представлена межотраслевым специальным учебным центром, физико-энергетическим институтом имени А.И. Лейпунского и технической академией. Все это находится в Обнинске.

Как отмечают авторы исследования, в нем понимание экологичной компании не отличается от заложенного в американский рейтинг Just 100: компания должна сокращать выбросы, рационально пользоваться природными ресурсами и внедрять инновационные практики и технологии.

Также в число 30 экологичных компаний попали известные торговые сети, промышленные компании и перевозчики.