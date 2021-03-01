В Калуге 3 марта пройдет проверка системы оповещения населения

Утром в среду, 3 марта, в Калужской области пройдет проверка системы оповещения населения.

Сирены на улицах Калуги и других населенных пунктов заревут в период с 10:25 до 11:30, сообщает региональное ГУ МЧС.

- Будет проводиться плановая проверка системы оповещения населения области с включением электросирен, с передачей речевого сообщения и замещением сигналов общероссийских обязательных общедоступных цифровых телеканалов (радиоканалов) проверочным сигналом «Проверка системы оповещения», - отмечают спасатели. - Услышав звук сирены и речевое сообщение по сетям телерадиовещания, не волнуйтесь – это осуществляется проверка системы централизованного оповещения, являющейся частью гражданской обороны Российской Федерации.