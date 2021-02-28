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В Калуге на Правом берегу построили самого большого снеговика в России
В субботу, 27 февраля, на Правом берегу в Калуге завершились работы по созданию самого большого в России снеговика. 20-метровый гигант появился на территории спортивного комплекса.
Для его создания использовались снежные пушки. Натуральный снег, которого нынешней зимой в Калуге предостаточно, не подошел авторам проекта из-за рыхлой структуры.
Вес снеговика – около тысячи тонн. А, к примеру, диаметр пуговиц на нем – около полутора метров.
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