В Калуге на Правом берегу построили самого большого снеговика в России

В субботу, 27 февраля, на Правом берегу в Калуге завершились работы по созданию самого большого в России снеговика. 20-метровый гигант появился на территории спортивного комплекса.

Для его создания использовались снежные пушки. Натуральный снег, которого нынешней зимой в Калуге предостаточно, не подошел авторам проекта из-за рыхлой структуры.

Вес снеговика – около тысячи тонн. А, к примеру, диаметр пуговиц на нем – около полутора метров.