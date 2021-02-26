Калужская деревня лишилась одной буквы в названии

Путаница пока наблюдается и на картах. Одни указывают вариант с одной буквой «н», другие - с двумя.

В Калуге уточнили название деревни Рождествено. Теперь она везде будет писаться с одной буквой «н», хотя в последние годы встречалось и название Рождественно. Соответствующий закон №70 принят на прошлой неделе Законодательным собранием, а 24 февраля его подписал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Как пояснили авторы документа, название Рождествено было установлено в 1965 году. Позже оно в таком виде, с одной буквой «н», упоминается в справочниках за 1983 и 1993 годы.

А вот в двух областных законах за 2004 и 2010 годы возник вариант Рождественно – с двумя «н».

Теперь историческая справедливость восстановлена, единственный верный вариант – Рождествено. Областной закон об этом вступает в силу 1 июля 2021 года.