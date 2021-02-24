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24 февраля состоялось заседание Городской Думы
Депутаты внесли изменения в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества.
Ранее в Положении были предусмотрены льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства: в первый год аренды вносилось 40% арендной платы, во второй год – 60%, в третий – 80%, в четвёртый год аренды и далее – 100%.
Принятые поправки распространяют аналогичные льготы на категорию самозанятых граждан.
В декабре 2020 года в Калужской области было зарегистрировано порядка 10 тысяч самозанятых, почти половина из них – в Калуге.
Парламентарии согласовали проект мирового соглашения с ООО ФСК «Монолит-Калуга».
В счёт погашения задолженности по арендной плате, застройщик обязуется передать в муниципальную собственность 20/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: бульвар Солнечный, д. 2 пом. 204.
Также депутаты согласовали сделки муниципальным предприятиям «Калугаспецавтодор» и «Управление калужского троллейбуса».
Председатель молодежной Палаты при Городской Думе города Калуги Сергей Шаров представил информацию о работе молодежной Палаты в 2020 году.
Членами молодёжной Палаты было организовано более 300 мероприятий, велась работа по вовлечению калужской молодёжи в общественно-политическую жизнь города.
Для калужских школьников члены Палаты подготовили тематические уроки, классные часы, викторины и квесты.
Особое внимание уделялось поддержке ветеранов, инвалидов, сирот, одиноких пожилых людей.
Вместе с волонтёрами организации «Том Сойер Фест» члены молодёжной Палаты участвовали в работе по восстановлению освещения на улице Рылеева.
Также члены Палаты приняли активное участие в работе волонтёрского движения, оказывали помощь медикам, поздравляли с праздниками ветеранов, участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию и выборах различного уровня.
Депутаты выразили благодарность членам молодёжной Палаты за плодотворную работу.
«Молодёжной Палатой проводилась системная и планомерная работа, достигнуты впечатляющие результаты, – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Члены молодежной Палаты могут служить примером целеустремлённости и успешной самореализации».