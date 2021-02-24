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24 февраля состоялось заседание Городской Думы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2021 14:09 0 429
24 февраля состоялось заседание Городской Думы

Депутаты внесли изменения в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества.

Ранее в Положении были предусмотрены льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства: в первый год аренды вносилось 40% арендной платы, во второй год – 60%, в третий – 80%, в четвёртый год аренды и далее – 100%.

Принятые поправки распространяют аналогичные льготы на категорию самозанятых граждан.

В декабре 2020 года в Калужской области было зарегистрировано порядка 10 тысяч самозанятых, почти половина из них – в Калуге. 

Парламентарии согласовали проект мирового соглашения с ООО ФСК «Монолит-Калуга».

В счёт погашения задолженности по арендной плате, застройщик обязуется передать в муниципальную собственность 20/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: бульвар Солнечный, д. 2 пом. 204.

Также депутаты согласовали сделки муниципальным предприятиям «Калугаспецавтодор» и «Управление калужского троллейбуса».

Председатель молодежной Палаты при Городской Думе города Калуги Сергей Шаров представил информацию о работе молодежной Палаты в 2020 году.

Членами молодёжной Палаты было организовано более 300 мероприятий, велась работа по вовлечению калужской молодёжи в общественно-политическую жизнь города.

Для калужских школьников члены Палаты подготовили тематические уроки, классные часы, викторины и квесты.

Особое внимание уделялось поддержке ветеранов, инвалидов, сирот, одиноких пожилых людей.

Вместе с волонтёрами организации «Том Сойер Фест» члены молодёжной Палаты участвовали в работе по восстановлению освещения на улице Рылеева.

Также члены Палаты приняли активное участие в работе волонтёрского движения, оказывали помощь медикам, поздравляли с праздниками ветеранов, участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию и выборах различного уровня.

Депутаты выразили благодарность членам молодёжной Палаты за плодотворную работу.

«Молодёжной Палатой проводилась системная и планомерная работа, достигнуты впечатляющие результаты, – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. –  Члены молодежной Палаты могут служить примером целеустремлённости и успешной самореализации».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2021 14:09 0 429
Тэги: городская дума
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