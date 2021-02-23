Калужский градоначальник рассказал, какие улицы убрали коммунальщики в мороз

Городской голова Дмитрий Денисов на своих страницах в социальных сетях утверждает, что работы по уборке областного центра ведутся в усиленном режиме. И это даже в условиях резкого похолодания.

Службы, по словам городского головы, трудятся в круглосуточном режиме. За вторник, 22 февраля, выполнен план по вывозу снега с территорий сквера Ленина, площади Старый Торг, пер. Гостинорядский, ул. Кирова, Площади Победы, ул. Воробьёвской, Путепровода, ул. Набережной, ул. Космонавта Пацаева, ул. Декабристов, ул. Степана Разина, ул. Салтыкова - Щедрина, ул. Фридриха Энгельса, ул. Максима Горького, ул. Чапаева, ул. Заводской, ул. Константиновых, ул. Болотникова, ул. Николо-Козинская.

В среду, 23 февраля, продолжится вывоз снега, обработка дорог противогололёдными материалами, очистка пешеходных переходов, остановок, лестничных сходов и тротуаров.

Дорогие читатели, как по вашему мнению убирают от снега Калугу?