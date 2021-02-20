В Калужской области завоют сирены 3 марта

В среду, 3 марта, в Калужской области пройдет комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщает ГУ МЧС. На улицах завоют сирены.

Как отмечают спасатели, комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения Калужской области, проводившаяся 2 октября 2020 года, показала, что обе системы оповещения исправны, работоспособны и готовы к применению по предназначению.

В то же время в МЧС отмечают, что в 2021 году на реконструкцию региональной системы оповещения в Калуге и Обнинске из бюджета запланировано выделить 17,4 миллиона рублей.