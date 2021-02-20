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В Калужской области депутата лишили мандата по требованию прокуратуры
В Калужской области депутат городской думы города Кирова выиграл сентябрьские выборы, но так и не отчитался о своих доходах. Из-за этого мужчина лишился своего мандата, сообщили в субботу, 20 февраля, о результатах проверки в прокуратуре Калужской области.
Своими действиями депутат нарушил антикоррупционное законодательство, подчеркнули в ведомстве.
- Невыполнение гражданином предусмотренной обязанности является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, - пояснили в прокуратуре.
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