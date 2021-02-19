В Калужской области врачам в малых городах и селах возместят 360 000 рублей на погашение ипотеки

Открытие ФАПа в деревне Поповские Хутора Бабынинского района.

В Калужской области приняты дополнительные меры поддержки для медицинских работников в малых городах и селах. Соответствующие изменения в законодательство приняты в четверг, 18 февраля, на заседании регионального парламента.

Медицинским работникам, переехавшим в городские населенные пункты с населением до 50 тысяч человек и сельские населенные пункты, ежеквартально в течение первых пяти лет будут возмещаться затраты по ипотечным кредитам.

Общая сумма социальной выплаты для врачей составит 360 000 рублей в год, для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер ФАПов – 260 000 рублей.

- Мы разработали механизм, который позволяет медикам, работающим в небольших населенных пунктах, решить жилищный вопрос, - подчеркнул в пятницу губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - В двух словах об этом механизме. По программе «Земский доктор» врач может получить миллион рублей и направить его в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту, а из областного бюджета ему в течение 5 лет будут возмещаться затраты на погашение кредита. Квалифицированных кадров в медицине не хватает, особенно на селе. И создавая реальную возможность приобрести собственное жилье, мы сможем привлечь медиков для работы в регионе.

- Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, объезжая районы, это качество медицинского обслуживания, отток кадров, - прокомментировал также ситуацию председатель Заксобрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, добавив, что предложенная мера поможет в решении этой проблемы.