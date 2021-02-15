Калужская область заняла 21 место в рейтинге качества жизни за 2020 год

По итогам 2020 года Калужская область заняла 21 место в рейтинге качества жизни среди регионов России. Результаты исследования в понедельник, 15 февраля, опубликовало агентство «РИА Новости».

Позиция нашего региона за 12 месяцев не изменилась. Годом ранее Калужская область также находилась на 21 месте.

Как отмечают авторы рейтинга, в 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок – с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкальский край.

Остальные соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Тульская – 20, Орловская – 35, Смоленская – 37, Брянская – 40.

Исследование подготовлено по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019–2020 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.