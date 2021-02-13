Калужские красавицы победили ивановских слингомам точным выверенным ударом

В субботу, 13 февраля, на канале «Россия 1» в самом популярном утреннем шоу этого канала «Сто к одному» приняла участие команда из Калуги под названием «Миссис Калуга». В его состав вошли мамочки-красавицы - победительницы одноименного конкурса.

Им противостояла команда ивановские слингомамы. И в этом интеллектуальном противостоянии калужанки вышли победительницами.

Вкратце напомним правила шоу. Его организаторы задают ста людям на улицах какой-то вопрос, и участникам игры требуется угадать шесть самых популярных ответов на него.

В первых двух раундах команда, которая получила право отвечать первой, пытается угадать все эти варианты, но если они допускают три ошибки, то команда соперников получает право назвать один из вариантов, отсутствующий на табло и если он там есть, она забирает все очки себе.

А вот в третьем раунде задача усложняется и команды должны угадать самый непопулярный ответ. За него команда получает 240 очков, в то время как за самый популярный всего 15.

Перед третьим раундом калужанки проигрывали со счетом 62 -215, но в третьем сумели блистательно ответить на поставленный вопрос. А он звучал так: «Какая начинка бывает в варениках»?

Команда ивановских слингомам назвала вишню, а калужанки – грибы. В итоге ответ «Вишня» оказался вторым по популярности и слингомамы по итогам трех раундов заработали 245 очков.

А вот ответ калужанок оказался самым непопулярным и они получили за него максимум – 240 очков, заработав в общей сложности 302 очка и став победителями.

Увы, но суперигру калужским красавицам выиграть не удалось. Они должны были набрать на двоих 200 очков, но достигнуть этой цели, увы, не смогли.

Полностью игру пока можно посмотреть только на сайте канала «Россия 1» по ссылке: Калужские миссис победили ивановских слингомам https://smotrim.ru/video/2268485

Кстати, неделю назад наш земляк отличился в другой, заметно более интеллектуально игре под названием «Своя игра». Той самой, которая прославила интеллектуала Анатолия Вассермана.

Калужанин Александр Монвиж-Монтвид эффектно обыграл гроссмейстера «Своей игры» и пробился в следующий круг соревнования. Он подошел к финальному раунду с большим, чем у соперников количеством очков и сумел сделать такую ставку, чтобы стать недосягаемым для соперников, даже, если они ответят правильно.

Проиграть он мог только в случае неправильного ответа, но этого не случилось. Все трое участников ответили верно.