$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Глас народа

Калужские красавицы победили ивановских слингомам точным выверенным ударом

Сергей ПЕТРОВ , стопкадр игры "Сто к одному"
Опубликовано: 13.02.2021 19:00 3 755
Калужские красавицы победили ивановских слингомам точным выверенным ударом

В субботу, 13 февраля, на канале «Россия 1» в самом популярном утреннем шоу этого канала «Сто к одному» приняла участие команда из Калуги под названием «Миссис Калуга». В его состав вошли мамочки-красавицы - победительницы одноименного конкурса.

Им противостояла команда ивановские слингомамы. И в этом интеллектуальном противостоянии калужанки вышли победительницами.

Вкратце напомним правила шоу. Его организаторы задают ста людям на улицах какой-то вопрос, и участникам игры требуется угадать шесть самых популярных ответов на него.

В первых двух раундах команда, которая получила право отвечать первой, пытается угадать все эти варианты, но если они допускают три ошибки, то команда соперников получает право назвать один из вариантов, отсутствующий на табло и если он там есть, она забирает все очки себе.

А вот в третьем раунде задача усложняется и команды должны угадать самый непопулярный ответ. За него команда получает 240 очков, в то время как за самый популярный всего 15.

Перед третьим раундом калужанки проигрывали со счетом 62 -215, но в третьем сумели блистательно ответить на поставленный вопрос. А он звучал так: «Какая начинка бывает в варениках»?

Команда ивановских слингомам назвала вишню, а калужанки – грибы. В итоге ответ «Вишня» оказался вторым по популярности и слингомамы по итогам трех раундов заработали 245 очков.

А вот ответ калужанок оказался самым непопулярным и они получили за него максимум – 240 очков, заработав в общей сложности 302 очка и став победителями.

Увы, но суперигру калужским красавицам выиграть не удалось. Они должны были набрать на двоих 200 очков, но достигнуть этой цели, увы, не смогли.

Полностью игру пока можно посмотреть только на сайте канала «Россия 1» по ссылке: Калужские миссис победили ивановских слингомам https://smotrim.ru/video/2268485

Кстати, неделю назад наш земляк отличился в другой, заметно более интеллектуально игре под названием «Своя игра». Той самой, которая прославила интеллектуала Анатолия Вассермана.

Калужанин Александр Монвиж-Монтвид эффектно обыграл гроссмейстера «Своей игры» и пробился в следующий круг соревнования. Он подошел к финальному раунду с большим, чем у соперников количеством очков и сумел сделать такую ставку, чтобы стать недосягаемым для соперников, даже, если они ответят правильно.

Проиграть он мог только в случае неправильного ответа, но этого не случилось. Все трое участников ответили верно.

 

Сергей ПЕТРОВ , стопкадр игры "Сто к одному"
Опубликовано: 13.02.2021 19:00 3 755
Тэги: общество тв
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Калуге на 38%
Число абонентов Wink в Калужской области достигло 50 тысяч
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Калужской области
За год абоненты «Ростелекома» в Калужской области скачали более 200 Пб информации
Премьера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Автоматические АЗС
АО «Металлоторг» - надежный поставщик металлопроката
Применение Ветмедина для собак

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru