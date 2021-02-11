Александр Лапин подарил книги калужским читателям

По всей России в январе стартовала акция «Дарить книги с любовью». Это масштабное событие, инициированное пять лет назад Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения.

В Калуге к акции присоединился автор популярных книг Александр Лапин. Он подарил Калужской областной библиотеки им В.Г. Белинского 100 экземпляров своей книги «Суперхан». Их распределят по библиотечной системе всего региона.

Зачем писатель пошел на такой шаг? Лапин пояснил, что сегодня ситуация серьезно повлияла и на труд самих литераторов, и на то, как распространяются их произведения. Книжные магазины закрываются. Более того, сами читатели, по его мнению, испытывают элементарно финансовые трудности.

- Многие потеряли работу, перешли на сокращенный день. Масса народа трудится на удаленке, - подчеркнул Александр Лапин. - Пожилым до сих пор говорят, что нужно сидеть дома. А что там? Смотреть зомбоящик, в котором с утра до вечера показывают всякую чушь? Естественно, нормальные люди тянутся к хорошим книгам. Но цена в 600-700 рублей и выше для многих уже неподъемна. Особенно для сельских жителей или пенсионеров.

Писатель пришел к выводу, что в нынешних условиях сами литераторы должны способствовать тому, чтобы их произведения были более доступны. А для этого сделать шаг им навстречу.

Главный редактор «Калужского перекрестка» Владимир Ивкин передал книги директору библиотеки имени Белинского Елене Синюковой.

Лапин договорился с издательством, выкупил часть тиража своего нового романа «Суперхан» и передал 1100 экземпляров библиотекам Калужской, Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Волгоградской и Тульской областей.

- Я рад, что «Суперхан» напрямую пришел к моим читателям, - говорит писатель. - Если опыт удастся и получу положительные отклики, буду его расширять. К чему призываю и других участников рынка. Пусть это даст людям возможность лишний раз спокойно посидеть дома и почитать интересные произведения.

«Суперхан» открывает собой трилогию под названием «Книга живых», которая должна стать завершающей частью эпопеи «Русский крест» - саги о поколении, родившемся в 60-е и в зените жизни попавшем в жернова эпохи перемен. Пройдя через суровые испытания, выстояв и наладив новую жизнь, герои задаются вопросами, какие метаморфозы претерпели бывшие советские республики и их лидеры в своем стремлении к независимости, демократии и прогрессу?

По отзывам критиков, «Суперхан» - это напряженная и увлекательная игра жанров. Здесь и политический детектив, и журналистское расследование, и «деревенская проза», и романтическая новелла, и, наконец, философская притча.