В Калужской области мошенники начали рассылать сообщения от имени Пенсионного фонда

Жители Калужской области начали получать сообщения или уведомления в мобильных мессенджерах с фразой: «На Ваши ФИО истекает срок получения денежной компенсации» со ссылкой на несуществующий сайт Пенсионного фонда.

Данные сообщения не имеют никакого отношения к Пенсионному фонду, рассказали нам в среду, 10 февраля, в региональном управлении ПФР.

Сотрудники фонда просят внимательно относиться к данным сообщениям и не передавать мошенникам никаких сведений. Адрес официального сайта ПФР - www.pfr.gov.ru.