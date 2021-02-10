Оценили качество школьного питания

8 февраля депутат Городской Думы Эльвира Капитонова вместе с главным специалистом управления Роспотребнадзора по Калужской области Дильнарой Кулахметовой и членами родительских комитетов посетила правобережные школы № 6 и № 33 для проверки качества школьного питания.

Члены комиссии осмотрели столовые, проверили документацию, меню и соответствие продуктов нормам.

«Все ученики 1 – 4 классов получают бесплатное горячие питание, – рассказала директор школы № 6 Елена Анохина. – В школе действует программа, цель которой приучить детей к правильному и здоровому питанию, именно такие блюда и подаются детям на завтраки и обеды».

По итогам проверки все документы оказались в порядке, продукты соответствуют нормативам, порции соответствуют меню, в столовых поддерживается надлежащее санитарное состояние.

«Мы проверили соблюдение меню, технологические карточки, накладные и декларации, журналы бракеража пищи и журналы здоровья, вся документация отвечает требованиям, – подвела итоги инспекции Дильнара Кулахметова. – Блюда надлежащего качества, набор продуктов соответствует нормативам».

В школьных столовых используются продукты только отечественного производства, широко представлена продукция калужских производителей: мясо, масло, яйца и хлебобулочные изделия. Родители и ученики качеством питания довольны.

«В школе №6 учатся трое моих детей и все они очень довольны школьным питанием, – рассказала Елена Абдуллаева. – Меню разнообразное, продукты свежие и питательные, дети особенно любят каши и бутерброды».

Процесс питания организован с учётом противоэпидемических мер, потоки школьников в столовых разделяют по времени, на входе в учебные заведения проводят термометрию.

«Документация отвечает всем требованиям СанПиНов и санитарных норм, порадовало, что используется продукция калужских производителей, – прокомментировала Эльвира Капитонова. – Мы пообщались с родителями и учениками, как оказалось, питанием в школьных столовых они довольны. На мой взгляд, совместные проверки депутатов Городской Думы, с обязательным участием представителей Роспотребнадзора и родителей должны осуществляться регулярно».