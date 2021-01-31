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Скончался первый глава администрации Обнинска Юрий Кириллов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2021 20:41 0 549
Скончался первый глава администрации Обнинска Юрий Кириллов

В Калужской области на 65 году жизни скончался первый глава администрации Обнинска Юрий КИРИЛЛОВ. В воскресенье, 31 января, об этом сообщили в Обнинском городском собрании.

Юрий Кириллов родился в Кемеровской области, но в 1978 году закончил самолетостроительный факультет Новосибирского электротехнического института и переехал в Обнинск. 

С 1990 года Кириллов являлся депутатом и заместителем председателя Обнинского городского Совета. В декабре 1991 года губернатор Калужской области Александр Дерягин назначил его главой администрации Обнинска. 

С 1994 по 1996 год Юрий Кириллов был депутатом Законодательного собрания Калужской области, входил в состав комитета по комплексному развитию региона. Принимал участие в создании Устава Калужской области. С 1997 по 1999 год Юрий Васильевич руководил проектом в рамках Федеральной программы государственной поддержки местного самоуправления в Российской Федерации. В апреле 2001 г. в качестве эксперта от Российской Федерации принимал участие в работе комитета Совета Европы по проблемам взаимодействия региональных и местных властей, а позже являлся представителем Российской Федерации в комитете Совета Европы по местным финансам.

В последние годы увлекся литературным творчеством, писал романы и пьесы, издавался под псевдонимом Кирилл Аксасский. В минувшем году в журнале «Урал» была опубликована его повесть «Кочки на болоте».

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2021 20:41 0 549
Тэги: общество юрий кириллов
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