В Калужской области скончалась известный художник Людмила Киселева

В Калужской области ушла из жизни художник, журналист, писатель, почетный гражданин Боровска, кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Людмила КИСЕЛЕВА. Вечером в субботу об этом сообщил бывший губернатор, член Совета Федерации Анатолий Артамонов.

В воскресенье, 31 января, ей могло бы исполниться 79 лет.

- Выдающийся художник, мастер слова, человек с добрым сердцем и светлой душой, Людмила Георгиевна прожила достойную жизнь, - говорится в сообщении Артамонова. - Ее картины пронизаны теплом, светом, радостью, вселяют надежду. Ее книги дарят людям любовь к жизни, оптимизм, доброту. Она опекала детей-сирот, малоимущие семьи с детьми-инвалидами, матерей-одиночек, участвовала в восстановлении церквей. Ее энергии, любви к людям, заботы о тех, кому требуется помощь и душевное тепло, хватало на всех, кто имел счастье познакомиться с этим удивительным, уникальным человеком. Людмилы Георгиевны больше нет с нами, но остались ее ученики, ее прекрасные картины, насладиться которыми можно в персональной галерее ее работ, работающей в музейно-выставочном центре города Боровска.

Артамонов также привел слова самой Киселевой: «Жить надо весело — мы умрем под тяжестью жизни, если не будем шутить. Моя жизнь сложилась счастливо. Несмотря на болезни, я могу это сказать смело и честно, потому что мне всё время везло на хороших людей».

- У нее это получилось. Она не только была счастливым человеком, но и делилась этим состоянием со всеми, кто ее знал, - сообщается в соболезновании. - Уход Людмилы Георгиевны – огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег, для поклонников ее таланта, для всех нас. Светлая ей память!

У Киселевой было сложное генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия. Она с раннего детства была прикована к инвалидному креслу, а после перенесенного инфаркта и вовсе не могла вставать с постели. Подробнее о судьбе художницы мы рассказывали в статье «Ей говорили, что не доживёт и до 16».