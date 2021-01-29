Приступил к работе новый созыв молодёжной Палаты

28 января состоялось первое заседание третьего созыва молодёжной Палаты при Городской Думе Калуги.

С началом работы молодых парламентариев поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов, депутаты Городской Думы, начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко и начальник управления молодёжной политики министерства образования и науки Калужской области Михаил Артамонов.

За активное участие в социально-значимых мероприятиях и вклад в развитие молодёжной политики члены второго созыва Палаты были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.

Конкурсный отбор кандидатов проходил в два тура. Члены конкурсной комиссии оценили представленные на конкурс проекты кандидатов, их аргументированные выступления, опыт общественной деятельности и профессиональные достижения.

«Как в прошлый, так и в нынешний созыв молодёжной Палаты вошли лучшие представители калужской молодёжи, целеустремлённые, заинтересованные в развитии нашего города, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Представленные кандидатами проекты затрагивали актуальные вопросы: волонтёрство, социальная поддержка пожилых людей и инвалидов, пропаганда спорта и здорового образа жизни, сохранение исторического облика Калуги. Члены Палаты являются примером того, что в нашем городе есть все возможности для успешной самореализации».

Молодые парламентарии принесли присягу, поклявшись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, прилагать все силы и знания для развития потенциала калужской молодёжи, формировать гражданскую позицию и правовую культуру в молодёжной среде.

«Замечательно, что в состав молодёжной Палаты вошли молодые люди с высокими деловыми качествами, активно участвующие в общественно-политической жизни нашего города. На следующих выборах многие из них смогут попробовать свои силы в качестве кандидатов в депутаты Городской Думы», – отметил Александр Иванов.

Юрий Моисеев пожелал членам третьего созыва молодёжной Палаты благополучия и успехов в работе на благо Калуги и калужан.