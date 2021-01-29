В Калужской области социальное пособие на погребение вырастет с 1 февраля

С 1 февраля размер социального пособия на погребение в Калужской области вырастет на 4.9% - до 6424, 98 рубля, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда в пятницу, 29 января.

- Социальное пособие на погребение из средств ПФР выплачивается только на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти, - подчеркивают в фонде. - Для получения выплаты можно обратиться в любой территориальный орган ПФР на территории России, независимо от места получения пенсии умершего. Пособие на погребение выплачивается в отделении почтовой связи на основании поручения Управления ПФР, которое выдается в день обращения. По желанию гражданина при предоставлении банковских реквизитов пособие на погребение выплачивается на его счет, открытый в банке.

Если пенсионер на день смерти работал, то за пособием на погребение нужно обратиться к работодателю.

В Пенсионном фонде также напомнили, что пособие на погребение ликвидаторов аварии на ЧАЭС и лиц, не являющихся пенсионерами и не работавших на день смерти, выплачивается органами социальной защиты населения, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий – районными военкоматами.