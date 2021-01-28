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В Калужской области скончался наместник Боровского монастыря иеромонах Пафнутий

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 28.01.2021 16:10 0 390
В Калужской области скончался наместник Боровского монастыря иеромонах Пафнутий

В четверг, 28 января, на 79 году жизни скончался наместник Боровского монастыря иеромонах Пафнутий (Архипов). Об этом сообщает Калужская епархия.

В миру его звали Павел Иосифович Архипов. Он родился в 1942 году в Москве в семье художников. Мать принадлежала к купеческому роду из Калуги. Рукоположен в сан иеродиакона, был насельником Богородице-Рождественского Пафнутьева мужского монастыря города Боровска Калужской области.

28 марта 2009 года рукоположен в сан иеромонаха митрополитом Калужским и Боровским Климентом (Капалиным) в Свято-Троицком кафедральном соборе. В сентябре 2009 года назначен настоятелем архиерейского подворья - Лаврентьева монастыря города Калуги. 12 апреля 2016 года назначен исполняющим обязанности наместника Богородице-Рождественского Пафнутьева мужского монастыря Боровска.

Отец Пафнутий в разные годы был отмечен различными наградами: наперсный крест, орден преподобного Серафима Саровского, медаль праведного Лаврентия Калужского II степени.

Как отмечают в епархии, многие годы отец Пафнутий занимался восстановлением Архиерейского подворья - Калужского Свято-Лаврентьева монастыря. Это древнейший монастырь города Калуги и всей Калужской земли.

Прощание и панихида по отцу Пафнутию пройдут в субботу, 30 января, в Лаврентьевом монастыре (Калуга). Время уточняется.

Свои соболезнования в связи со смертью Пафнутия выразил губернатор Калужской области Владислав Шапша:

Выражаю свои сердечные соболезнования Высокопреосвященству владыке Клименту, клиру калужской митрополии, православным верующим нашей области в связи с кончиной иеромонаха Пафнутия (Архипова) — наместника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. Отец Пафнутий прошёл большой жизненный путь, был добрым и заботливым пастырем, неутомимым тружеником, много сил отдавшим возрождению Калужского Свято-Лаврентьева монастыря. Это невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память новопреставленному иеромонаху Пафнутию.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 28.01.2021 16:10 0 390
Тэги: общество церковь
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