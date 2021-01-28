27 января состоялось первое в 2021 году заседание Городской Думы

Юрий Моисеев поблагодарил за плодотворную работу депутатов шестого созыва и своего заместителя Александр Иванова, на протяжении двадцати лет возглавлявшего Городскую Думу.

«В прошлом году в Калуге были успешно проведены такие значимые мероприятия, как предварительное внутрипартийное голосование партии «Единая Россия», голосование по поправкам в Конституцию, выборы губернатора Калужской области, депутатов Городской Думы и Законодательного Собрания, – отметил Юрий Моисеев. – Всё это результат слаженной и конструктивной работы всех ветвей власти».

Глава Калуги подчеркнул, что в прошедшем году в городе выполнен большой объём работ по ремонту дорог, дворов и жилых домов, строительству социальных и спортивных объектов, объектов благоустройства, депутатский корпус осуществлял контроль на всех этапах работ.

«Многие депутаты Городской Думы приняли активное участие в благотворительных акциях и работе волонтёрского движения, – отметил Юрий Моисеев. – В 2021 году приоритетами в работе депутатского корпуса станет совершенствование нормативно-правовой базы, развитие территориального общественного самоуправления, формирование комфортной городской среды, подготовка к юбилею Калуги, празднованию 60-летия первого полёта в космос и выборам в Государственную Думу».

Отчёт был принят, работа Главы городского самоуправления признана удовлетворительной.

Также были приняты отчёты заместителя председателя Городской Думы и председателей комитетов.

Тайным голосованием был избран первый заместитель председателя Городской Думы, им стал Александр Иванов, заместителем председателя Городской Думы был избран Сергей Павлов.

Парламентарии внесли изменения в прогнозный план приватизации, приняли решение об установке мемориальной доски в память об инженере-электротехнике Николае Николаевиче Вашкове на фасаде дома №22 по ул. Воробьевской и памятного знака героям-пограничникам на территории мемориального комплекса «Площадь Победа».

Новым улицам присвоены наименования «Снежная» и «Белые Росы».