Жительница Калужской области в феврале отпразднует столетний юбилей

В феврале 2021 года в Калужской области свои юбилеи готовятся отметить 93 долгожителя. Среди них 77 женщин и 16 мужчин, сообщили в среду, 27 января, в отделении Пенсионного фонда по Калужской области.

69 человек отпразднуют 90-летие, 23 пенсионерам исполнится по 95 лет. А женщина из Мосальска отпразднует вековой юбилей.

Именинники получат письмо от имени президента.