Жительница Калужской области в феврале отпразднует столетний юбилей
В феврале 2021 года в Калужской области свои юбилеи готовятся отметить 93 долгожителя. Среди них 77 женщин и 16 мужчин, сообщили в среду, 27 января, в отделении Пенсионного фонда по Калужской области.
69 человек отпразднуют 90-летие, 23 пенсионерам исполнится по 95 лет. А женщина из Мосальска отпразднует вековой юбилей.
Именинники получат письмо от имени президента.
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