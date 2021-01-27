Юрий Моисеев поздравил заслуженного педагога

26 января Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил с днём рождения труженика тыла, заслуженного педагога Любовь Борисовну Котельникову.

«С огромным удовольствием поздравляю Вас с праздником и от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего настроения! – обратился к виновнице торжества Юрий Моисеев. – Вы - представитель того героического поколения, стойкости, запасу оптимизма и жизненных сил которого можно только позавидовать, всегда сохраняете бодрость духа и заряжаете своим позитивом всех окружающих!»

В годы Великой Отечественной войны Любовь Борисовна трудилась в тылу, приближая Победу, всю свою жизнь посвятила педагогике, удостоена званий «Заслуженный учитель РФ» и ветеран труда, возглавляла калужский клуб учителей-ветеранов.

Глава Калуги вручил имениннице цветы, торт и подарок.