$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В этом году на праздниках Калуга приняла в 1,5 раза больше столичных гостей

Опубликовано: 26.01.2021 15:47 0 95
В этом году на праздниках Калуга приняла в 1,5 раза больше столичных гостей

Tele2с помощью технологии bigdata проанализировал поездки абонентов в новогодние каникулы.Число путешествий, которые совершили калужане по России, выросло на 15%, а за границу – сократилось в 4 раза. В свою очередь Калужскую область посетили туристы из 58 регионов, больше всего гостей отмечено из столицы, Тулы и Брянска.

Калужане активно путешествовали в праздничные дни. Если говорить про поездки по стране, то любопытно – калужане чаще всего отправлялись в те города, откуда ответно приняли наибольшее число гостей.

Так, популярным внутренним направлением у жителей стала Москва: зимой сюда едут на рождественские ярмарки, прогулки по Поклонной горе и Тверской улице, а также на праздничные шоу и мюзиклы. На втором месте Тульский регион, известный музеями самовара и пряника, а также усадьбой Ясная Поляна – родиной Льва Толстого.Замыкает тройку Брянскаяобласть, центром притяжения которой являются живописныесоборы, монастыри и заповедники.

Как и в прошлом году, абоненты больше ездили по России, чем за рубеж. Однако сейчас объем внутреннего туристического потока превысил внешний примерно в 10 раз. В топ-5 вошли:Украина, Белоруссия, Турция, Узбекистан и Грузия. Несмотря на снижение числа выездов за рубеж, в список направлений попали редкие маршруты. К примеру, в Малайзию и на Кубу.

Гостей из 58 регионов в праздники приняла Калужская область. Пассажиропоток из столицы увеличился в 1,5 раза, тогда как количество туристов из остальных субъектов страны осталось на уровне прошлого года.

Опубликовано: 26.01.2021 15:47 0 95
Тэги: новости компаний
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Оригинальное поздравление на день рождения
Кому доверить таможенное оформление грузов
Медный неизолированный провод

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru