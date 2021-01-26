В этом году на праздниках Калуга приняла в 1,5 раза больше столичных гостей

Tele2с помощью технологии bigdata проанализировал поездки абонентов в новогодние каникулы.Число путешествий, которые совершили калужане по России, выросло на 15%, а за границу – сократилось в 4 раза. В свою очередь Калужскую область посетили туристы из 58 регионов, больше всего гостей отмечено из столицы, Тулы и Брянска.

Калужане активно путешествовали в праздничные дни. Если говорить про поездки по стране, то любопытно – калужане чаще всего отправлялись в те города, откуда ответно приняли наибольшее число гостей.

Так, популярным внутренним направлением у жителей стала Москва: зимой сюда едут на рождественские ярмарки, прогулки по Поклонной горе и Тверской улице, а также на праздничные шоу и мюзиклы. На втором месте Тульский регион, известный музеями самовара и пряника, а также усадьбой Ясная Поляна – родиной Льва Толстого.Замыкает тройку Брянскаяобласть, центром притяжения которой являются живописныесоборы, монастыри и заповедники.

Как и в прошлом году, абоненты больше ездили по России, чем за рубеж. Однако сейчас объем внутреннего туристического потока превысил внешний примерно в 10 раз. В топ-5 вошли:Украина, Белоруссия, Турция, Узбекистан и Грузия. Несмотря на снижение числа выездов за рубеж, в список направлений попали редкие маршруты. К примеру, в Малайзию и на Кубу.

Гостей из 58 регионов в праздники приняла Калужская область. Пассажиропоток из столицы увеличился в 1,5 раза, тогда как количество туристов из остальных субъектов страны осталось на уровне прошлого года.