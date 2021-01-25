Пришёл в Сбер — оформил ОСАГО

В офисах Сбера в Калуге и Калужской области теперь можно оформить полисы ОСАГО от 12 страховых компаний — партнёров банка. Ранее аналогичный сервис был доступен только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

В августе 2020 года мы запустили страховой маркетплейс для автомобилистов в нашем мобильном приложении. Однако мы заметили, что многим было бы удобно заключать договоры автострахования при посещении офиса, и решили предоставить клиентам такую возможность. Услуга доступна уже в 1500 наших отделений, а до конца года мы «подключим» к ОСАГО сеть офисов Сбера во всех субъектах РФ и добавим опцию оформления полисов и в нашей дочерней компании СберСтрахование.

Наталья Алымова,

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

Договоры ОСАГО уже можно оформить в отделениях Сбербанка в Калуге и Калужской области, в частности, городах Сухиничи, Таруса, Медынь, Обнинск, Жуков, Кременки, Обнинск, Боровск, Балабаново, Малоярославец, Людиново, Козельск и Кондрово. Сотрудники банка рассчитают для автовладельцев варианты стоимости полиса в разных страховых компаниях — партнерах. После того, как клиент выберет оптимальный вариант, менеджер отделения поможет оформить для него полис электронного ОСАГО.