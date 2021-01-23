В Калуге 150 несовершеннолетних принимали участие в митинге в поддержку Навального

В субботу, 23 января, в Калуге прошел митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По предварительным данным, на нем присутствовало 380 человек.

210 пришедших были активными участниками, среди них около 150 несовершеннолетних.

В данный момент полицейские оформляют задержанных активистов. Точное количество взятых под стражу неизвестно, но на глазах нашего корреспондента в автозак увели пятерых.

Пострадали два стража порядка.