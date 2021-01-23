В Калуге 150 несовершеннолетних принимали участие в митинге в поддержку Навального
В субботу, 23 января, в Калуге прошел митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По предварительным данным, на нем присутствовало 380 человек.
210 пришедших были активными участниками, среди них около 150 несовершеннолетних.
В данный момент полицейские оформляют задержанных активистов. Точное количество взятых под стражу неизвестно, но на глазах нашего корреспондента в автозак увели пятерых.
Пострадали два стража порядка.
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