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Депутаты областного парламента увеличили социальные выплаты приемным родителям и молодым специалистам

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 21.01.2021 16:28 0 302
Депутаты областного парламента увеличили социальные выплаты приемным родителям и молодым специалистам

В четверг, 21 января состоялась вторая (внеочередная) сессия Законодательного собрания Калужской области. 

Необходимость ее проведения была вызвана изменениями налогового законодательства. Кроме того, в повестку дня включили важные социальные вопросы.

2021 год объявлен Президентом Российской Федерации годом науки и технологий. В связи с этим председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Новосельцев предложил создать рабочую группу по науке и технологиям, которая изучит законодательство в этой сфере и сформулирует предложения по его совершенствованию. Возглавит рабочую группу Олег Комиссар.

Депутаты внесли изменения в закон Калужской области «О патентной системе налогообложения».

- В связи с изменениями в Федеральный закон и отмене налога на вмененный доход часть предпринимателей переходит на патентную систему налогообложения, - прокомментировал изменения Геннадий Новосельцев. - Чтобы этот переход был комфортным, мы изменили этот закон, увеличив перечень видов деятельности, которые подпадают под патентную систему. Изменили и ориентировочный расчет максимального дохода по каждому виду деятельности. Новый закон установил коэффициенты для групп районов. Это означает, что стоимость патента для юга Калужской области будет ниже, чем для экономически развитого севера и города Калуги.

Председатель областного парламента отметил также, что закон прошел оценку регулирующего воздействия, а его подготовка велась совместно с Торгово-промышленной палатой. Если возникнет необходимость корректировки закона, депутаты к нему вернутся.

Депутаты приняли также пакет документов по индексации социальных выплат.

- Повышена компенсация приемным родителям на содержание детей, - сообщил журналистам Геннадий Новосельцев. - В Калужской области некоторое время назад было принято абсолютно правильное, с моей точки зрения, решение – закрыть большинство детских домов и передать воспитание детей в семьи. 880 детей от 3 до 18 лет воспитываются в приемных семьях. Выплату приемным родителям мы сегодня увеличили с 11 613 рублей до 13 400 рублей.

В Калужской области будут расти выплаты группам социально нуждающихся студентов - их в регионе порядка 1000 человек. На эти цели из областного бюджета выделяется более 3 млн рублей.

Увеличены и ежегодные единовременные выплаты молодым специалистам. В сельской местности они теперь будут получать от 20 до 60 тысяч, причем размер выплаты повышается в зависимости от срока работы – от 1 до 3 лет. В городских поселениях эти выплаты также выросли и составят от 10 до 30 тысяч рублей. Молодым специалистам, работающим в городских округах, будут выплачивать от 10 до 18 тысяч рублей.

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 21.01.2021 16:28 0 302
Тэги: законодательное собрание
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