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Калужане получат бессрочные минуты и гигабайты

Опубликовано: 21.01.2021 11:54 0 446
Калужане получат бессрочные минуты и гигабайты

Мобильная связь в нашем регионе становится еще выгоднее. Теперь остатки пакета на тарифах Tele2 будут накапливаться вечно, и клиенты смогут использовать их в любое время. Услуга бесплатна и не предусматривает никаких ограничений.

Как отметил Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля оператора, в компании стремятся поддерживать образ жизни абонентов, следовать трендам и запускать именно те продукты, которые ожидают пользователи.

– Мы первые на рынке предложила возможность переноса остатков и не остановилась на этом. Мир меняется, а вместе с ним – поведение и потребности людей, - рассказал Олег Решетин. – Становится сложнее предугадать, сколько минут потребуется в одном месяце, сколько гигабайтов в следующем и хватит ли количества услуг в пакете. Поэтому абсолютно логичным развитием продукта стало то, что оплаченные минуты и гигабайты всегда будут оставаться у пользователя без ограничения по их количеству и сроку действия.

Услуга предоставляется в случае своевременной оплаты абонентской платы, действует на открытых для подключения тарифах.

Опубликовано: 21.01.2021 11:54 0 446
Тэги: новости компаний
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