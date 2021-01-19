В Калуге установят памятный знак героям-пограничникам на площади Победы
Памятный знак героям-пограничникам появится в Калуге. Его установку на площади Победы во вторник, 19 января, одобрили на совместном заседании комитетов городской думы.
Ранее с подобной инициативой к городским властям обратилась региональная общественная организация «Пограничное братство».
- Финансирование работ, связанных с изготовлением, установкой и содержанием мемориальных досок, производится за счет ходатайствующих сторон, - подчеркивают в городской думе.
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