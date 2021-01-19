В Калуге установят памятный знак героям-пограничникам на площади Победы

Памятный знак героям-пограничникам появится в Калуге. Его установку на площади Победы во вторник, 19 января, одобрили на совместном заседании комитетов городской думы.

Ранее с подобной инициативой к городским властям обратилась региональная общественная организация «Пограничное братство».

- Финансирование работ, связанных с изготовлением, установкой и содержанием мемориальных досок, производится за счет ходатайствующих сторон, - подчеркивают в городской думе.