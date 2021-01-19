В Калужской области предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

В Калужской области предложили запретить продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий документ разработал Молодежный парламент. Сейчас на сайте Заксобрания проходит обсуждение, свой отзыв могут оставить все желающие.

Поводом для разработки документа послужили многочисленные обращения со стороны родителей в соцсетях.

- В ходе подготовки законопроекта авторы изучили данные медицинских исследований, подтверждающие вред регулярного употребления энергетиков, - отмечают в парламенте. - Также проанализировано законодательство, затрагивающее сферу продажи таких напитков. Отмечалось, что запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним уже действует во многих субъектах России. В их числе – Белгородская, Воронежская, Ивановская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская области, Санкт-Петербург и другие.

Предполагается, что под запрет не попадут чайные и кофейные напитки и безалкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов.

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