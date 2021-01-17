В Калуге родила ребенка 17-летняя девушка

За неделю, с 11 по 16 января, в Калуге родились 137 детей. Среди них 67 девочек и 70 мальчиков. Об этом сообщили в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных было две двойни. Самый маленький младенец весил 745 граммов, а самый большой – 5030.

Самой молодой маме было 17 лет, самому молодому папе – 19.

Самым старшим родителям – 43 и 53 года.

Самыми редкими именами стали Назар, Мирон, Виталина и Ефим.

За эту же неделю в Калуге сыграли 42 свадьбы. Самой юной невесте – 19 лет. Самой взрослой – 67. Самому молодому жениху исполнилось 20 лет, самому старшему – 76.