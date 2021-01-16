В праздники калужане на 30% больше времени проводили в интернете

Жители Калужской области увеличили на 30% потребление трафика и на 20% – длительность разговоров по мобильному. Количество гигабайт, которые использовали калужане в эти дни, сопоставимо с показателями абонентов в республике Коми и вдвое превышает спрос на интернет в Петрозаводске. Такие данные предоставил оператор Tele2.

Если говорить про новогоднюю ночь, то самым популярным каналом праздничной коммуникации стал мобильный интернет – в первые часы 2021 года спрос на гигабайты возрос на 40%. Причем аналогичная статистика зафиксирована по всей стране. Любопытно, что число звонков при этом существенно не увеличилось, а сохранилось на уровне прошлого года.

Наибольшее количество разговоров было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. Интервал с 18:00 до 20:00 был самым активным временем голосовых поздравлений. Интересный факт: калужане чаще принимали входящие звонки, чем совершали исходящие вызовы.

В целом по России в ночь на 1 января абоненты оператора скачали 11 Пб данных и совершили около 183 млн звонков общей продолжительностью 383 млн минут. Это эквивалентно 729 годам.

Не менее активными у абонентов оператора выдались и праздничные каникулы. С 1 по 8 января жители Калужской области использовали на треть больше интернет-трафика и, в отличие от новогодней ночи, много звонили по мобильному. Количество звонков выросло на 20%. Средняя продолжительность одного вызова составила примерно 2 минуты.