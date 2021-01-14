В Калужской области подрядчика оштрафовали на 11 миллионов за срыв поставки ФАПов
В Калужской области коммерческая фирма оштрафована на 11 миллионов рублей за неисполнение контракта на поставку четырех модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов на территории Людиновского и Жиздринского районов.
- Согласно условиям контракта, поставщик обязан поставить товар в течение 30 дней с момента подготовки основания под установку фельдшерско-акушерского пункта, - сообщили в четверг, 14 января, в прокуратуре Калужской области. - В указанные сроки общество не выполнило работы, предусмотренные контрактом, в связи с чем медицинским учреждением принято решение об одностороннем отказе от исполнения данного контракта.
По административной статье штраф составил 11 миллионов рублей.
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