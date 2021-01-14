В Калуге отключат радио и телевидение 18 января
Ночью и утром в понедельник, 18 января, в Калуге не будут работать некоторые радио- и телеканалы. В четверг об этом сообщили в городской управе.
- На радиотелевизионной передающей станции 18 января будут проводиться плановые профилактические работы, - пояснили в администрации. - В связи с этим передающие средства, транслирующие телерадиопрограммы 1 и 2 цифровых мультиплексов, будут отключены.
Отключение радио и телевидения в Калуге 18 января 2021 года:
- Первый и второй мультиплексы, «Вести» - с 02:00 до 11:00,
- «Радио России» - с 05:00 до 11:00,
- «Маяк» - с 06:00 до 11:00.
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