10-летнюю девочку из Калуги признали самой красивой в стране

На днях организаторы всероссийского онлайн-конкурса «Самая красивая девочка России-2020» подвели итоги. Победительницей стала 10-летняя Мелания Чумакова из Калуги. Она собрала максимальное количество баллов по мнению жюри.

- Я веселая девчонка, живу в Калуге, профессионально занимаюсь танцами и вокалом. Мечтаю стать фотомоделью и сняться для обложки глянцевого журнала, - рассказала сама о себе Мелания.

В финальном голосовании жюри оценивало естественную внешность на фото из анкеты участницы и работы из экспресс-конкурсов, не учитывая разницу в количестве зрительских голосов, пояснили организаторы.