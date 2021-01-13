В Калужской области количество зубров в лесах выросло до 316

Предварительный учет краснокнижных зубров за 2020 год провели в заповеднике «Калужские засеки». На начало января сотрудники насчитали 303 зубра, в границах охраняемой территории, в том числе 58 телят, рождённых в 2020 году. Еще 13 животных были отмечены на сопредельной территории.

Визуальный учёт проводили на подкормочных площадках, а также изучали переходы животных, места их лёжек, использовали и данные с фотоловушек.

- Животные, которых удалось наблюдать во время проведения учёта, отличались хорошей упитанностью и физической формой, малыши все резвые и здоровые, - подчеркивают специалисты. - Окончательный подсчет поголовья зубров, который предусматривает регулярное патрулирование маршрутов и применение квадрокоптеров, будет проводиться в конце зимы. Результаты станут известны в конце февраля-начале марта текущего года.

Напомним, всего в Калужской, Орловской и Брянской областях живет около 15% от мировой популяции этого краснокнижного гиганта.

Зубры в Калужской области.