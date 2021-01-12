В Калужской области обнаружили опасную баню

В селе Трубино Жуковского района Калужской области выявлены опасные для детей объекты - здание бывшей бани и здание очистных сооружений, сообщила во вторник, 12 января, прокуратура региона.

- Указанные здания находятся в аварийном состоянии, доступ в них не ограничен, территория не огорожена, чем создается угроза для несовершеннолетних, проживающих и пребывающих на территории населенных пунктов, - отмечают в ведомстве. – В адрес администрации внесено представление с требованием ограничить доступ к объектам, а также в суд направлены исковые заявления о понуждении администрации совершить указанные действия.

Администрацию обязали закрыть доступ к зданиям.