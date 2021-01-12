В Калужской области повысили пенсии 207 тысячам человек

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тысячи рублей, сообщили во вторник, 12 января, в управлении Пенсионного фонда по Калужской области.

В Калужской области на данный момент проживает около 315 тысяч пенсионеров. Из них не работает и получает страховую пенсию - 207 тысяч человек.

- Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе повышены пенсионные права будущих пенсионеров, - пояснили в фонде. - Это сделано через увеличение на 6,3% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента в новом году повышена с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.