Калуга попала в ТОП-3 городов с самой дешевой платой за коммуналку

Средний чек за жилищно-коммунальные услуги в России в 2020 году оказался меньше, чем в 2019-м. Такую информацию опубликовал банк «Русский стандарт», который проанализировал платежи россиян через их мобильное приложение.

Если в 2019-м средний счет составил 3267 рублей, то в прошедшем году он был уже 3170. При этом в целом по стране плата за услуги ЖКХ распределяется неравномерно.

Меньше всего платят в Перми – в среднем 1128 рублей, Калуге – 1554 рубля и Краснодаре – 1644 рубля.

По данным банка на снижение среднего чека повлияла пандемия – многие переехали в загородные дома на дистанционную работу, что позволило сократить потребление воды и электроэнергии в многоквартирных домах, а также аномально теплая погода зимой и осенью, что снизило плату за отопление.

Уважаемые читатели, а вы заметили удешевление коммуналки? Напишите об этом в комментариях.