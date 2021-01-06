За сутки в Калужской области 2 человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 22 057, сообщили KP40 в среду, 6 января, в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от коронавируса еще 98 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 20 358 калужан.

Зафиксировано две новых смерти. Всего в списке жертв на данный момент 186 жителей региона.

На лечении остаются 1513 человек.

По всей России за последние сутки выявили 24 217 новых случаев коронавируса. За весь период - 3 308 601. Вылечились – 2 685 723, умерли – 59 951.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 января 2021 года.